Maria Chiara Gavioli trovata morta in casa, mistero e paura: l'imprenditrice era stata legata a Max Allegri

Non si conoscono ancora le cause della morte dell'imprenditrice Maria Chiara Gavioli. Il suo corpo, senza vita, è stato trovato nel primo pomeriggio nella sua villa di Mogliano Veneto (Treviso) da una colf che ha immediatamente lanciato l'allarme. I Carabinieri allertati dalla collaboratrice domestica sono quindi giunti sul posto per effettuare un sopralluogo.

La donna, 47 anni, madre di due figli di 15 e 11 anni, imprenditrice, era rimasta coinvolta circa 10 anni fa nel crac di Enerambiente, la società del fratello Stefano Gavioli, operante nello smaltimento dei rifiuti a Napoli, che si lega al buco da 106 milioni di euro nel frattempo accumulato dalla società (fallita nel 2015). Il fratello Stefano era presidente e lei si era trovata coinvolta in quanto consigliera della società e aveva rivendicato più volte la propria estraneità ai fatti. Nonostante questo nel 2012 era finita agli arresti domiciliari.

A Maria Chiara Gavioli, che in passato era stata anche una modella, si attribuisce un legame con l'attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri verso la fine degli anni Novanta, riporta la Repubblica, ma aveva fatto molto parlare anche la sua villa a Cortina accanto a quella della famiglia Moratti.

