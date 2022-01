Green pass, "controlli dentro al carrello nei super": stretta brutale del governo, cosa è vietato comprare senza certificato

21 gennaio 2022 a

Controlli nel carrello della spesa: il Super Green pass arriva fino al supermercato e si preannunciano caos e polemiche. La linea dura del governo contro i no vax e i no green pass prevederà tra i "controlli a campione" per stanare i furbetti del certificato verde anche i blitz delle forze dell'ordine nei centri commerciali e negli ipermercati, dove l'accesso sarà consentito a chi non ha il pass solo per acquistare i prodotti "di prima necessità" come gli alimentari, per esempio. ma non i capi d'abbigliamento. La legge autorizzerà così gli agenti a controllare carrelli e borse della spesa per verificare se la legge sia stata violata. Ferrei anche i controlli in commissariati e caserme, sottolinea Repubblica: accesso libero per chi ha il Super Green pass, e consentito a i non vaccinati solo per la denuncia di un reato, ma chi non ha il pass non potrà richiedere per esempio il rinnovo del passaporto. Una grana "burocratica" che complicherà ulteriormente la vita dei "ribelli".

La questione, come detto, è il testo del Dpcm che dovrà fornire la lista dei negozi (pochi) che dal 1° febbraio rimarranno accessibili a tutti. "In bilico fino all'ultimo - riporta l'indiscrezione di Repubblica -, nella lista dei negozi in cui l'accesso rimarrà libero, i tabaccai e le edicole-librerie al chiuso. Nel testo approdato a Palazzo Chigi, l'accesso è riservato solo ai possessori di Green Pass base, visto che è sempre possibile acquistare tabacchi dai distributori automatici in strada, e libri e giornali dai chioschi all'aperto". Partito ieri l'obbligo di Green Pass base anche per parrucchieri, barbieri, centri estetici, tatuatori, mentre dal 1° febbraio servirà almeno un tampone negativo per entrare in banche, finanziarie, uffici pubblici e postali (tranne che per ritirare la pensione) e in tutti i negozi, tranne quelli di beni essenziali.

Una stretta ulteriore rispetto addirittura al primo drammatico lockdown: allora rimasero aperti gli esercizi alimentari, supermercati, mercati, farmacie, ottici e sanitarie, negozi di prodotti per animali e per il riscaldamento. Stavolta, per chi non ha il Super Green pass, andrà peggio.

