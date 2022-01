Bollettino 21 gennaio: 179mila contagi e 373 morti, ma crollano i ricoveri. Ecco le cifre: si vede la fine?

21 gennaio 2022 a

a

a

Il nuovo bollettino di venerdì 21 gennaio registra un calo di nuovi casi e decessi. Nelle ultime 24 ore sono 179.106 i contagi Covid (ieri sono stati 188.797) e 373 le vittime (il giorno prima 385). Cifre che portano il totale a rispettivamente 9.603.856 e 142.963 da inizio pandemia. Le persone guarite o dimesse oggi sono 171.565 (ieri 143.029). Salgono, invece, i tamponi. Tra test molecolari e antigenici il ministero della Salute ne ha contati ben 7.287 in più rispetto a ieri quando erano stati 1.10.266. Buone notizie anche sul fronte del tasso di positività, che passa dal 16 al 17 per cento.

"Siamo in una situazione transitoria, ma meno peggio di quanto credevamo due mesi fa. Dalle prossime settimane ci sarà un importante calo della curva dei contagi", dice ottimista il microbiologo Andrea Crisanti ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Dello stesso parere Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss: "Vediamo un inizio di stabilizzazione della curva, dopo dodici settimane di crescita continua".

D'altronde anche le cifre sui ricoveri fanno ben sperare. In giornata i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -174 (ieri +159), per un totale di 19.485 ricoverati. Calano anche i posti letto occupati in terapia intensiva (oggi +9, ieri +10), portando il totale dei malati più gravi a 1.707, con 148 ingressi in rianimazione (ieri 155).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.