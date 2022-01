Zona arancione, c'è la firma: le quattro regioni dove tornano le restrizioni. E altre due...

21 gennaio 2022 a





Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia passeranno in zona arancione, mentre Puglia e Sardegna si coloreranno di giallo a partire da lunedì 24 gennaio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'apposita ordinanza a seguito dell'ultimo monitoraggio settimanale del Comitato tecnico scientifico. Per il momento, quindi, in zona bianca restano solo Umbria, Molise e Basilicata.

Per passare in zona arancione occorre superare contemporaneamente tre indicatori: il 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva, il 30% dei posti letto occupati nei reparti ordinari e un'incidenza settimanale di contagi oltre i 150 casi ogni 100mila abitanti. Ma quali sono le differenze tra zona bianca, zona gialla e zona arancione? In realtà, se si è vaccinati contro il Covid non cambia nulla.

Le restrizioni previste dal sistema a colori, infatti, vengono imposte solo ai non vaccinati. Alcune di queste riguardano gli spostamenti in zona arancione: non si può uscire dal Comune se non per motivi di “lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”, così come succedeva lo scorso anno per tutti i cittadini. Restano consentiti, invece, gli spostamenti da Comuni di massimo 5.000 abitanti verso altri Comuni entro un raggio di 30 chilometri eccetto il capoluogo di provincia. Per il resto non cambia nulla, le attività restano aperte, anche se in diversi casi con l'obbligo di super green pass, come nei bar e nei ristoranti, o di certificato base.

