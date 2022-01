Secondigliano, entra in un negozio e picchia l'amante del marito: "Eccola la putt**, ti taglio la testa"

22 gennaio 2022 a

Brutale l'aggressione avvenuta qualche giorno fa all’interno di un negozio di via del Cassano, nel quartiere Secondigliano a Napoli. Il motivo? Probabilmente una relazione extraconiugale, stando a quanto riporta il Mattino. L'episodio è finito sui social dopo che una delle assalitrici ha ripreso tutto col telefono. Il video adesso è al vaglio degli inquirenti.

Nel filmato si vede la vittima, che è l'impiegata dell'attività commerciale, che viene circondata da un gruppo di donne, le quali iniziano a urlarle contro e a colpirla ripetutamente. A un certo punto si sente una delle assalitrici dire: "Michele eccola qui la putt***". Pochi secondi dopo, nonostante un uomo intervenga per proteggerla, la donna viene colpita con un oggetto che le provoca una ferita piuttosto grave sulla testa. Tanto che del sangue inizia a scorrerle sul viso.

Questo, però, non placa le donne autrici dell'aggressione. Una, infatti, ha continuato a gridare: "Puoi anche andarmi a denunciare, ti taglio la testa. Se vado io in galera ci sta il resto della razza mia. Ti faccio morire". La vittima ha cercato di difendersi, ma non ci è riuscita: "Aspettate voglio dire una cosa". Il filmato, però, si interrompe proprio in quel punto. Poi le assalitrici fanno circolare il video, che passa di telefono in telefono fino ad arrivare agli investigatori del commissariato. La prima a essere identificata è la vittima, una ragazza di Secondigliano, sentimentalmente legata a un esponente del clan Di Lauro. La sua colpa sarebbe stata quella di avere avuto una relazione con il marito di una delle sue assalitrici. Anche queste ultime sono state identificate.

