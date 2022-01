Stupro di Capodanno, "forse sua madre...": la figlia della nota showgirl e la droga, il più drammatico dei sospetti

22 gennaio 2022 a

Dopo la denuncia di una 16enne, che ha raccontato di essere stata violentata in una villa di Primavalle, a Roma, durante la festa di capodanno 2021, sono partite le indagini che hanno poi portato all'arresto di tre ragazzi, Patrizio Ranieri, Claudio Nardinocchi e Flavio Valerio Ralli. Nel frattempo, però, si cerca di capire anche chi abbia portato le sostanze stupefacenti distribuite quella notte, come cocaina e hashish, ma anche derivati sintetici e pasticche di Rivotril.

L'ultima sera dell'anno, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, una studentessa di un istituto privato di Roma Nord, che è anche la figlia di una soubrette, esce dal suo appartamento ai Parioli "con le tasche piene di coca e altre sostanze che inibiscono il dolore". Non si sa, però, se la madre fosse a conoscenza delle "scorte" della ragazzina. Dal controllo dei telefoni, emerge anche una chat con una sua amica, quella che poi avrebbe subito lo stupro: "Ti ripeto che non è che posso gira’ con non so quanto dietro, se me fermano so’ ca***".

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero tre le comitive coinvolte nei fatti del 31 dicembre scorso, quella dei Parioli, l’altra di Primavalle e la terza che prende il nome dalla Smart (For Four) sulla quale hanno viaggiato. Proprio tra di loro potrebbero nascondersi gli spacciatori, su cui i carabinieri continuano a indagare.

