Meteo, "è il bivio decisivo". Quando torna il gelo invernale, dove crollano le temperature

Torna il meteo invernale sull’Italia con il freddo artico che interessa più direttamente le regioni adriatiche e poi il Sud. Le temperature sono in calo con anche spruzzate di neve sui rilievi fino a quote collinari. Il resto d’Italia rimane più ai margini, pur risentendo del raffreddamento. Il grosso del freddo coinvolge gran parte dell’Europa Centro-Orientale. Un consistente afflusso di correnti artico-marittime sta dilagando su oltre metà del Continente, in seno ad una profonda depressione centrata tra le nazioni baltiche e i vicini settori russi.

Le ultime proiezioni mostrano come non ci saranno le condizioni per un’espansione retrograda di questo lago d’aria fredda verso occidente. Tutt’altro dobbiamo attenderci, visto che l’anticiclone mite oceanico, sempre presente sull’Europa Occidentale, tornerà a premere ed avanzare verso est. In particolare, dopo l’inizio della prossima settimana, l’anticiclone tornerà ad inglobare il Centro Europa e l’Italia, respingendo così verso est il freddo. Quest’espansione dell’alta pressione deriverà dal rinforzo, alle alte latitudini, delle correnti zonali.

L’ultima parte di gennaio vedrà pertanto il gelo letteralmente respinto via e cancellato da gran parte d’Europa. Ripetute discese d’aria artica coinvolgeranno l’Est Europa e la Russia, ma non è certo questo lo scenario meteo più rigido dell’inverno continentale. In attesa che arrivi anche sulle nostre zone.

