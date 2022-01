Taranto, ruba un'auto e poi spara a due poliziotti: panico in centro

22 gennaio 2022 a

Ancora un episodio di cronaca nera che mette in pericolo la vita di due poliziotti. Due agenti della Questura di Taranto sono stati feriti a colpi di pistola da un uomo che fuggiva a bordo di un'auto. Uno dei poliziotti è stato ferito lievemente alla mano, l'altro è stato colpito al costato ma non è in pericolo di vita. L'uomo che ha sparato ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri. La sparatoria è avvenuta davanti a numerosi passanti. Colpi di pistola hanno infranto il parabrezza e il finestrino lato guida dell'auto di servizio degli agenti rimasti feriti.

Gli agenti non hanno fatto in tempo ad avvicinarsi che l'uomo è sceso dal proprio mezzo scaricando l'arma che aveva con sé contro il mezzo di servizio e i due agenti, raggiunti uno da un colpo a una mano, e l'altro al torace. I colleghi degli agenti feriti hanno poi arrestato Pantaleo Varallo, 42 anni, ex guardia giurata già noto alle forze dell'ordine.

"Esprimo la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti". Queste le parole dell ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, manifestando la soddisfazione per l'immediata cattura dell'autore del ferimento. "Nell'augurare la pronta guarigione ai due operatori di polizia - rileva Lamorgese - ringrazio ancora una volta tutte le donne e gli uomini delle Forze di polizia per la dedizione e la professionalità con cui svolgono la loro attività quotidianamente per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale".

