Vaccini anti Covid, la classifica delle terze dosi: Valle d'Aosta e Piemonte guidano la classifica

"Galoppa" la campagna vaccinale per la terza dose in Valle d'Aosta e Piemonte. Le due regioni del Nord Ovest guidano la classifica stilata dalla Fondazione Gimbe, presieduta dal professor Nino Cartabellotta: la prima ha raggiunto la copertura dell'86,1% di vaccinati con due dosi da almeno 5 mesi, mentre il Piemonte segue con l'83,1 per cento. Alle loro spalle l'Umbria, con l'80,3%, e il Veneto con l'80,1 per cento.

Discreto il risultato della campagna in Puglia (79,6%), Lombardia (78,9%), Toscana (78,5%), Lazio (78,3%) e Marche (78,2%). Sopra la media italiana del 77,6% ci sono anche Emilia Romagna (77,9%), Basilicata (77,8%) e la Provincia autonoma di Bolzano (in media perfetta).

Al di sotto, invece, Calabria (77,4%), Campania (76,1%), Abruzzo (75,6%), Provincia autonoma di Trento (75,5%), Friuli Venezia Giulia (75,1%), Molise (73,3%), Liguria (71,7%). In coda Sicilia (70,6%) e Sardegna (69,3%).

