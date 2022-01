Geopolitica e agricoltura, il vasto campo degli scenari possibili

27 gennaio 2022 a

Viviamo un momento geopolitico particolarmente pressante: da una parte per via delle contingenze pandemiche, dall'altra per le fortissime tensioni ai confini dell'Ucraina, con le truppe russe già militarmente schierate. Questa instabilità comporta gravi effetti a cascata, sul costo e sulle modalità di approvvigionamento del gas, e di conseguenza sui rincari delle bollette. Di cui tutti sperimentiamo il peso.

Le ricadute tuttavia non si fermano qui, andando a intaccare altri aspetti della nostra quotidianità, fra cui il cibo. Secondo il Chigaco Board of Trade (CBOT), punto di riferimento mondiale per quanto concerne la quotazione delle materie prime agricole, nell'ultima settimana il prezzo del grano è schizzato a +10%. Questo, unito all'incremento dei costi dell'energia, sta determinando picchi di +30% nei costi di produzione e trasformazione di alcuni prodotti tipici dell'italianità, fra cui pasta, pomodoro e olio extra-vergine di oliva.

Una tempesta perfetta insomma, che va a saldarsi con l'embargo del nostro Made in Italy voluto da Putin, causa di un deficit commerciale che vede oggi la Russia salire sul podio di primo esportatore di grano mondiale.

Quale sarà il posizionamento della nostra Agricoltura di eccellenza sullo scacchiere internazionale? Specie su dossier comunitari come il Nutriscore, un vero e proprio vulnus per i nostri prodotti, oppure rispetto alle relazioni con un gigante (non certo virtuoso) come la Cina. E ancora lo stato dei trattati internazionali, come il CETA, fra Unione Europea e Canada.

Se ne discuterà stasera, dalle 18:30 alle 19:30, durante ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da SARA GARINO su RADIO LIBERTÀ. Interverranno in collegamento il Senatore della Lega GIAN MARCO CENTINAIO, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, insieme al Dottor STEFANO LEPORATI, Responsabile delle Politiche Economiche di Coldiretti.

La diretta si potrà seguire sul sito www.radioliberta.net, tramite la app di RADIO LIBERTÀ iOS e Android, sui canali 252 e 740 del digitale terrestre, sul canale digitale della radio DAB, nonché su YouTube e Facebook alle pagine di RADIO LIBERTÀ.

