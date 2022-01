Bollettino 28 gennaio, la ritirata di Omicron: 143mila contagiati e 378 morti. Ma nessuno cambia colore

28 gennaio 2022 a

Continua il leggero miglioramento della situazione epidemiologica dell’Italia. Il dato stonato resta quello dei decessi, che però è “gonfiato” dal fatto che vengono conteggiati anche pazienti che vengono a mancare per altre patologie e che hanno anche il Covid. Non si può però fare a meno di notare che per il secondo giorno gli attualmente positivi sono diminuiti in maniera significativa, segno che qualcosa sta cambiando e che finalmente si vede la luce in fondo al tunnel della variante Omicron.

Il bollettino di oggi, venerdì 28 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 143.898 contagiati, 181.594 guariti e 378 morti a fronte di 1.051.288 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 13,7% (-1,3 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono quindi scesi a 2.668.828: sono ancora un’enormità, però è importante che inizino a scendere quotidianamente per poter tornare a una parvenza di normalità il prima possibile.

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a scendere lentamente: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -57 (19.796 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -15 (1.630) a fronte di 126 nuovi ingressi. Il miglioramento della situazione è certificato anche dal ministro Roberto Speranza: “Oggi non firmo nessuna ordinanza: nessuna Regione cambia colore, non succedeva da tante settimane”.

