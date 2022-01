Meteo, "impennata innaturale": temperature folli, ecco dove andranno a colpire

28 gennaio 2022 a

Il Nord Italia si è ritrovato con temperature piuttosto bizzarre. Gli ultimi giorni erano stati caratterizzati da un grande freddo, ma a partire dalla mattina di venerdì 28 gennaio le cose sono cambiate con una rapidità a dir poco anomala. “Se infatti questa mattina all’alba si registravano temperature diffusamente sotto lo zero - ha dichiarato Edoardo Ferrara, esperto di 3bmeteo.com - con forti gelate in Valpadana, nel giro di due-tre ore si è assistito in diverse aree a un’impennata termica davvero notevole”.

In alcuni casi si è passati addirittura a 15-18 gradi, temperature primaverili impensabili per come era iniziata la giornata. “La causa - ha spiegato il meteorologo - è nell’ingresso prepotente dei venti di foehn indotti da una forte differenza di pressione tra la Pianura Padana e i settori oltralpe. Un fenomeno caratteristico del Nord Italia, ma che stamattina ha provocato sbalzi termici davvero ragguardevoli”.

Soprattutto tra Piemonte e Lombardia questo fenomeno si è avvertito in maniera netta, con temperature che all’alba erano sotto lo zero e che alle 10-11 erano addirittura arrivate fino a 15-17 gradi. “Sotto raffiche di foehn talora intense che hanno tra l'altro scalzato lo strato insalubre nebbioso che gravava da giorni: qui i cieli ora si presentano tersi e limpidi, con umidità relativa bassissima, in alcuni casi anche appena del 10-15%. Laddove non agisce il vento di fohen, come nel caso della pianura Lombardia orientale, ristagna la nebbia e si registrano anche 10°C in meno in una manciata di km”.

