Selvaggia Lucarelli, sfregio ai poliziotti: i teppisti lanciano uova e vernice e beccano manganellate? "Follia", il video

28 gennaio 2022 a

a

a

Qui Milano, dove oggi, venerdì 28 gennaio, si è tenuto un corteo degli studenti che protestavano contro l'alleanza scuola-lavoro. Corteo che è finito con più di un tafferuglio: dopo insulti, lanci di uova e vernice da parte degli studenti, gli agenti hanno reagito. Insomma, hanno caricato.

Selvaggia Lucarelli, un nuovo addio? "Rottura, ma motivi non chiari": indiscreto pesantissimo

Ma la circostanza scandalizza Selvaggia Lucarelli. La blogger infatti rilancia su Twitter un video dei tafferugli e commenta: "Oggi a Milano dei ragazzi pretestavano contro l’alternanza scuola/lavoro dopo la morte di Lorenzo. Hanno lanciato un qualche uovo sulla polizia. La polizia li ha presi a manganellate in testa. Molti erano ragazzi minorenni, inermi. Uno è finito al pronto soccorso. Follia". Già, follia il fatto che la polizia reagisca alle violenze.

Dunque, in un secondo tweet, Selvaggia Lucarelli aggiunge: "A Torino peggio ancora, una ragazza svenuta, altri portati in ospedale. Per settimane si sono permessi cortei no vax in giro per le città che non rispettavano percorsi e facevano quel che volevano (assalto a Cgil compreso) e si picchiano dei ragazzini", conclude Selvaggia Lucarelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.