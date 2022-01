Vaccino, richiami addio? "Bisogna rimodularli". Svolta, la proposta dal cuore del governo

29 gennaio 2022 a

Rimodulare vaccini e green pass: la proposta arriva dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, in un'intervista al Fatto Quotidiano, apre a una prima modifica delle stringenti regole ancora in vigore. "Era atteso il calo a fine gennaio, aspetterei qualche settimana e rimodulerei il Green pass in coincidenza con la fine dello stato d'emergenza il 31 marzo. Non dico di farlo scomparire. Come si deciderà più avanti. Bisogna rimodularlo e allungarlo per chi ha fatto la terza dose e per i guariti, ma su base scientifica. Quando, ce lo dirà il virus", ha spiegato Sileri.

Sul vaccino, invece, il pentastellato ha detto: "Rimodulerei, salvo che emerga una variante più cattiva, i richiami in funzione delle fasce d'età con più rischi, ma solo quando nelle terapie intensive saremo a un livello molto più basso di pazienti Covid. Spero in primavera. Prima ridurrei l'isolamento per i positivi asintomatici". L'auspicio, quindi, è di poter fare a meno di richiami a distanza ravvicinata, che invece saranno indispensabili solo per alcune categorie di persone, in base a età e fragilità.

Parlando della sua controversa dichiarazione a DiMartedì, "renderemo difficile la vita ai non vaccinati", Sileri ha fornito una spiegazione: "Mi riferivo ai no vax, ai complottisti a quelli dei microchip e delle vignette sui lager, non a chi non si vaccina perché ha dei dubbi o ha paura e magari aspetta ascoltando questi santoni, si prende il virus e rischia di morire".

