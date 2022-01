Meteo, godetevi sole e caldo. Dura pochissimo, l'affondo artico: lunedì, dove si ripiomba nel gelo

30 gennaio 2022 a

La tregua dura poco, il maltempo torna a colpire gran parte dell'Italia. Già nella giornata di domenica 30 gennaio, il versante tirrenico vedrà l'aumentare delle nubi per poi subire un peggioramento nella giornata di lunedì. L'ultimo giorno del mese vedrà infatti protagonista un vortice in grado - stando alle previsioni di 3BMeteo - di generare un peggioramento sulle Alpi di confine e sulle nostre regioni centro-meridionali.

Ad alimentare il tutto aria fredda in discesa dalle alte latitudini settentrionali e nuovo abbassamento delle temperature e della quota neve sull'Appennino, oltre a un deciso rinforzo dei venti settentrionali. Eccetto la Romagna e le Alpi di confine, il Settentrione sarà risparmiato dal maltempo. Più nel dettaglio la giornata di lunedì incomincerà con prime deboli piogge su Levante Ligure, alta Toscana e Lazio, in intensificazione in giornata e in estensione a Campania, Calabria tirrenica ed entro sera all'Adriatico centro-settentrionale, specie tra basse Marche e Abruzzo.

Perturbazioni più deboli verso la Puglia dove permarrà qualche schiarita. Anche sulle isole maggiori si potranno verificare fenomeni di pioggia sparsa, mentre le regioni settentrionali vedranno giusto qualche nebbia sulla Val Padana. Nubi invece in aumento sull'arco alpino con nevicate sulle aree di confine in calo fino a quote di collina. In Sardegna non mancherà il vento, le cui raffiche potranno superare i 100km/h nella seconda parte della giornata.

