Bollettino 30 gennaio, 104mila casi e 235 morti. Omicron in ritirata, il dato sui ricoveri: verso la fine della pandemia?

Sono 104.065 i nuovi casi Covid e 235 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, invece, i contagi erano stati 137.147, le vittime 378. Più di 800mila i tamponi eseguiti, sia antigenici che molecolari. In calo dell'1% rispetto alla giornata precedente il tasso di positività, che scende al 12,7%. Mentre i ricoveri in area medica diminuiscono, aumentano invece quelli in terapia intensiva.

I ricoverati con sintomi, infatti, calano di 19 unità, facendo scendere il totale dei posti letto occupati in area medica a 19.617. Lieve aumento in area critica, dove i posti letto occupati crescono di 5 unità, portando il totale dei ricoverati più gravi a 1.593. In generale, comunque, i dati ospedalieri sembrano essere in progressiva discesa, stando a quanto misurato da Agenas: l'occupazione delle terapie intensive dei malati Covid è in discesa in 11 Regioni, mentre il valore medio nazionale passa al 16%, con la riduzione di un punto percentuale. Sono stabili invece i reparti non critici, fermi al 30%.

Domani, lunedì 31 gennaio, scade l'obbligo di mascherina all'aperto. Il Consiglio dei ministri, in programma proprio domani, potrebbe però decidere di prorogare questa misura. Il rinnovo dell'obbligo, comunque, è "probabile", secondo alcune fonti di governo. Infine, sarebbe in corso pure una valutazione sulle regole relative alla quarantena nelle scuole.

