Omicron 2 ribalta tutto: Green pass abolito, l'indiscrezione sulla data. Le nuove regole

Archiviatala parentesi (che più parentesi di così non si può) quirinalizia, i nodi vengono al pettine. E potrebbe pure essere una buona notizia perché adesso sì, non ci sono più scuse. Con più di 104mila nuovi contagi, 235 morti e il tasso di positività che scende al 12,7% il governo di Mario Draghi pensa ad alleggerire le norme anti-covid. Dopotutto ci siamo vaccinati (quasi) tutti, ossia l’87,60% della popolazione, e gli ospedali han solo tremato all’arrivo di Omicron: non sono mica congestionati come due anni fa. Il primo Consiglio dei ministri dell’era Mattarella-bis inizia oggi pomeriggio e sul tavolo della maggioranza c’è anche la discussione delle regole di contenimento della pandemia. Non è l’unica riunione che potrebbe scompigliare le carte in gioco: un secondo appuntamento è atteso per giovedì.

LE REGOLE PER GLI STUDENTI - Facciamo un po’ di chiarezza. Primo, 'ste benedette Ffp2 che da Natale ci siamo messi sul naso: salvo ripensamenti il loro utilizzo dovrebbe non essere più obbligatorio a partire da domani. Epperò fonti dell’esecutivo fanno filtrare che ci sarà una proroga della misura, zone bianche comprese: ce le toglieremo, e definitivamente, solo in primavera. Secondo, le discoteche: ufficialmente dovrebbero riaprire i battenti il primo febbraio. Ma è già iniziata a circolare la voce che la musica potrebbe cambiare (pardon, riaccendersi) solo tra qualche mese, e va da sé che gli addetti ai lavori sperano di riuscire almeno a festeggiare San Valentino. Al vaglio anche l’ipotesi di una mini-proroga di 15 giorni.

Terzo, il nodo scuola. Quel che è certo è che gli studenti che hanno il super green pass possono andareinauto-sorveglianza (non più in quarantena) senza

passare dal tampone e che i test del Sars-cov2 saranno gratuiti anche alle elementari. Si pensa di uniformare le regole per gli istituti primari e secondari e magari di equiparare il sistema delle quarantene scolastiche a quelle che valgono per tutti.

GREEN PASS - Da domani cambieranno le regole per il green pass cui la durata, così come annunciato dal Dpcm di Natale, sarà ridotta a sei mesi e toccherà mostrarlo anche per entrare nei negozi (conl’esclusione di quelli di generi alimentari). Ma è facile che "a inizio primavera", come spiega Matteo Bassetti a Libero, "venga messo un punto. Col 95-96% di popolazione coperta dall'infezione grave va tolto".

IL SISTEMA DEI COLORI - Scatta poi pure l’obbligo di vaccino per tutti gli over50 che, qualora non decideranno di non metterci il braccio, dovranno pagare una sanzione di 100 euro una tantum. I controlli verranno fatti a campione. Dal 15 febbraio, invece, l’obbligo riguarderà tutti i lavoratori della stessa età. La vera rivoluzione dovrebbe arrivare con il superamento del “sistema a colori”, il semaforo tra le zone che segna l’inasprimento delle regole. Le regioni chiedono un cambio di passo da settimane, ora si prospetta la possibilità di mantenere solo la fascia rossa (ma non si sa con quali limitazioni per i vaccinati), mentre tutte le altre rimarranno a titolo di indicatori e senza ricadute pratiche. È già qualcosa. Come è qualcosa l’aggiornamento (anche questo dato per sicuro) delle modalità di calcolo dei ricoveri covid negli ospedali.

