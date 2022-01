Cdm, raggiunta l'intesa: obbligo di mascherina all'aperto e discoteche, ecco quanto ancora durerà la stretta

31 gennaio 2022 a

a

a

Obbligo di mascherina all'aperto e discoteche chiuse ancora per dieci giorni: su questi due punti si sarebbe trovata l'intesa in Consiglio dei ministri, stando a quanto riportano alcune fonti di governo citate dall'Ansa. I locali da ballo, quindi, dovrebbero riaprire le porte a partire dal weekend che precede la festività di San Valentino. Proprio come avevano chiesto i titolari di queste attività. L'obbligo delle mascherine all'aperto, invece, riguarderebbe anche la zona bianca.

Mario Draghi, indiscreto dal primo Cdm post Quirinale: "Il no a Salvini, ora è un premier nuovo"

In apertura del Consiglio, il premier Mario Draghi ha voluto dire qualche parola sulla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale: "Le priorità che ha espresso, la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese, sono le stesse del Governo". Poi, nel corso della riunione, parlando del Pnrr ha spiegato che "l'erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro".

Omicron, non solo febbre e mal di gola: scoperto il nuovo (e impensabile) sintomo sulla pelle

"Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì sarà dedicato a una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Pnrr del primo semestre dell'anno - ha continuato Draghi -. In vista della realizzazione dei suddetti traguardi e obiettivi chiederei, nei prossimi giorni, a tutti i Ministri di indicare lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei 45 obiettivi e traguardi previsti dal Recovery plan nel 2022".

"Se prendo il Covid". Amadeus, una spiazzante confessione: Rai in ansia, un gigantesco salto nel buio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.