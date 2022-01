Bollettino 31 gennaio, verso il liberi tutti? Contagi e ricoveri, Omicon sta scemando

31 gennaio 2022 a

a

a

Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell’Italia, che finalmente inizia a vedere la luce in fondo al tunnel della variante Omicron. È ancora presto per il liberi tutti, ma il momento della fine delle restrizioni si sta avvicinando rapidamente. Ovviamente come tutti i lunedì il crollo dei nuovi casi di Covid non è reale, ma legato unicamente ai tamponi più che dimezzati, ma rispetto a 7 giorni fa sono i contagi sono comunque circa 20mila in meno.

Intesa in Cdm, obbligo di mascherina all'aperto e discoteche: ecco quanto ancora durerà la stretta

Il bollettino di oggi, lunedì 31 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 57.715 contagiati, 108.493 guariti e 349 morti a fronte di 478.313 test, con il tasso di positività che è stato rilevato al 12,1% (in discesa continua, -0,7 rispetto a ieri, e questa è una buona notizia). Continua a far storcere il naso il dato relativo ai decessi, che però sembra essere legato a un conteggio non proprio attendibile: vengono inseriti anche i pazienti positivi al Covid ma morti per altre patologie.

"Grazie Covid". Rimini, inchiesta sconcertante: "Non so più dove metterli", chi e come ha fregato l'Italia

Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +296 (19.913 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -9 (1.584) a fronte di 112 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono invece scesi a 2.592.606: ancora tanti, ma in costante ribasso dopo aver sfiorato i 3 milioni.

Omicron, non solo febbre e mal di gola: scoperto il nuovo (e impensabile) sintomo sulla pelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.