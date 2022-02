Green pass, don Piero Corsi si barrica in posta: protesta estrema contro Draghi, finisce malissimo

01 febbraio 2022 a

Un prete si è barricato in un ufficio postale, in provincia di La Spezia, per protestare contro il Green Pass. Don Piero Corsi non vuole mostrare il certificato verde e sono così dovuti intervenire i carabinieri. Ora rischia la denuncia per interruzione di pubblico esercizio dopo aver preteso di pagare alcune bollette alla posta senza mostrare il Green pass. È successo a Bolano.

Don Piero Corsi ha infatti rifiutato di cedere il posto ai clienti in attesa, alcuni dei quali si sarebbero anche offerti di saldare le sue bollette. Sono così intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a far uscire il prete. Il prete non è nuovo a gesti discutibili: nel 2013 aveva affisso alla bacheca della chiesa il post di Pontifex che attribuiva la colpa dei femminicidi alle donne.

La situazione si è risolta solo quando sono arrivati i militari. Il sacerdote ha smesso di protestare e, dopo aver ricevuto la sanzione, si è allontanato. “Sono dispiaciuto per quello che è accaduto – afferma oggi il parroco del paese in provincia della Spezia, dopo tre settimane di riposo e riflessione -, se avessi immaginato quello che sarebe accaduto, avrei evitato qualunque cosa. Sono stato preso per primo alla sprovvista. Col senno di poi non l’avrei fatto", aveva detto nel 2013 dopo aver sostenuto che la colpa del femminicidio e delle violenze sessuali è anche delle donne, colpevoli di aver perso virtù e decenza.

