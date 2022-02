"C'è anche Domani", segui in diretta l'evento organizzato da Banca Mediolanum e Giro d'Italia

02 febbraio 2022 a

a

a

"C'è anche domani": questo il titolo dell'evento organizzato da Banca Mediolanum e Giro per l'Italia per celebrare 20 anni di partnership. Seguitelo qui in streaming a partire dalle 18 e 30. Conduttori Juri Chechi e Barbara Pedrotti. Tra gli ospiti Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum e figlio del fondatore Ennio, scomparso il 24 novembre scorso. Interverranno anche Vincenzo Nibali, Urbano Cairo, Francesco Moser e tanti altri ancora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.