Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Pronti ad arrivare divisi alla meta: ecco come andrà a finire

Tanto tuonò che non piovve. Il consiglio federale si conferma una passeggiata di salute per Matteo Salvini, una sorta di tonificante. Applausi alla partenza, doppia dose di applausi alla fine. Fiducia granitica. Reduce da una settimana difficile, che aveva visto qualche malumore tra i grandi elettori del Carroccio per la gestione della nomina del capo dello Stato, il segretario ha gettato quintali di litri d'acqua sulla brace che ardeva sotto la cenere dei candidati bruciati sull'altare della riconferma di Mattarella e ha incassato un eccellente risultato. Pieno mandato al leader per allargare la Lega alla ricerca di alleanze alternative alla sinistra, ovverosia via libera al progetto del Partito Repubblicano, che ruota intorno al rilancio dell'idea della federazione del centrodestra. Totale appoggio alle battaglie annunciate per condizionare la politica del governo in tema di riaperture, stop alla discriminazione dei bambini non vaccinati a scuola, immigrazione, lotta al caro bollette.

Se qualcuno aveva qualcosa in contrario o delle contestazioni da muovere, è stato zitto; quindi, almeno per un po', nessuno può parlare in dissenso. Anche perché Salvini, per confermare all'esterno l'immagine di compattezza della Lega, ha chiesto e ottenuto che sulla linea del partito tutti ci mettano la faccia, dai governatori delle Regioni a chi ha incarichi a Roma. Non c'è da stupirsi, il federale è da sempre il luogo della consacrazione di Matteo, al quale egli ricorre ogni volta che deve ritrovare slancio. È stato ridisegnato per questo scopo e fin dai tempi di Bossi era utilizzato per inchiodare spalle al muro i rivali interni più che per mettere in discussione la parola del capo. È comunque un fatto che, con la Meloni, Salvini è il solo leader che, al momento, non ha problemi drammatici all'interno del proprio partito. Infatti la sua sfida, come quella di Giorgia, si gioca in trasferta, sulle potenzialità d'allargamento, ad altre forze e agli elettori. E qui la differenza con la presidente di Fratelli d'Italia è marcata.

Lei si sente delusa, tradita e senza veri amici; ma forte al punto di considerare di ballare da sola per crescere ancora. Lui è in versione federatore. Anche Matteo si è sentito ostacolato dagli alleati durante le trattative per il Colle, ma è in fase di ricucitura, tant' è che non ha chiuso la porta a Fdi, tendendo ad archiviare le polemiche dei giorni scorsi per lavorare sull'idea della Lega come partito con vocazione di governo. Ricucire però non significa dimenticare, e questo vale anche per i centristi, che durante la settimana quirinalizia hanno fatto saltare la mosca al naso più di tutti al segretario. Quanto alla destra, se anche Fratelli d'Italia dovesse risultare, e per distanza, il partito più votato alle prossime elezioni, per avere i numeri per governare sempre alla Lega dovrebbe guardare come primo interlocutore, e questo per il leader del Carroccio non è un vantaggio da poco.

Per ora le divisioni del centrodestra fanno tremare tutti i sindaci che quest' anno attendono la riconferma dalle urne e hanno bisogno di essere sostenuti da un'alleanza compatta. Ma il potere cementa, e in questo senso le elezioni per la Regione Lombardia del prossimo anno saranno illuminanti. La sensazione è che molta acqua debba scorrere ancora sotto i ponti e le strade tra Matteo e Giorgia, nel breve e medio periodo, tenderanno ad allontanarsi ancora, per poi probabilmente riunirsi, a partire dai territori. Divisi alla meta, se finirà bene. Anche perché per il momento il Partito Repubblicano è servito soprattutto a ricompattare la Lega e riavvicinare Salvini a tutta la sua classe dirigente; non è moltissimo ma è qualcosa. Quanto a Forza Italia, prende tempo, ma più ne passa e più il progetto leghista, al quale Berlusconi nel vertice di lunedì non si è opposto, diventa credibile per gli azzurri e per tutto il mondo che gira.

