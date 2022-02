Tempocasa al fianco dell'Opera San Francesco per i Poveri: donati 636 pandori in beneficenza

04 febbraio 2022 a

A Natale si è tutti più buoni, ma il bello è riuscire a esserlo anche in seguito. E lo sa bene Gruppo Tempocasa che, in occasione della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, in calendario il prossimo 5 febbraio, ci tiene a compiere un gesto di altruismo e solidarietà donando 636 pandori. In questo modo, il Gruppo ha scelto di regalare un sorriso ai senzatetto dell’Opera San Francesco per i Poveri, realtà fondata dai frati cappuccini di via Kramer a Milano nel 1959. L’Associazione garantisce accoglienza e assistenza gratuita, soddisfacendo i bisogni primari e reali di persone in grave difficoltà e offrendo loro ascolto e protezione.

Quella di Gruppo Tempocasa è una “dispensa solidale” che periodicamente viene riempita di prodotti alimentari grazie al lavoro di chi, in azienda, si occupa di comunicazione e merchandising. L’obiettivo del Gruppo, infatti, è da diverso tempo combattere gli sprechi schierandosi al fianco dei più bisognosi.

«L’iniziativa di Gruppo Tempocasa ha lo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza dell’impegno, da parte di tutti, a fare sì che gli eccessi alimentari diventino un’opportunità evitando, così, che si trasformino in rifiuto», afferma Valerio Vacca, direttore Comunicazione e Marketing di Gruppo Tempocasa. «Credo che sia doveroso, per chi ha le possibilità, offrire un aiuto a chi ha scelto di aiutare gli altri. A maggior ragione in un periodo in cui il numero delle persone in difficoltà sta crescendo a vista d’occhio. Un sostegno prezioso, dunque, che riempie di gioia ogni singolo affiliato della rete».

L'impegno di Gruppo Tempocasa per lo sviluppo sostenibile e la prevenzione degli sprechi si rinnova di anno in anno in occasione delle festività natalizie e pasquali. Nel 2020, per esempio, il team di comunicazione della sede aziendale ha servito in prima linea i pasti nella Mensa di corso Concordia, mentre a Pasqua dello stesso anno, attraverso la Onlus dell’azienda “Un Sogno per Tutti”, il network biancoverde ha voluto dimostrare la sua vicinanza e gratitudine al personale medico sanitario delle città di Bologna e Milano: ad alcune strutture ospedaliere dei due capoluoghi sono state donate un migliaio di colombe.

