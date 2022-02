Aerei militari nei cieli del Trentino, avvistati F16 americani: sale la tensione

05 febbraio 2022 a

Segnalati F16 americani in volo nei cieli del Trentino. Dopo le denunce della popolazione per i vari episodi dei mesi scorsi, in valle di Fiemme (due giorni fa si è pure celebrato il 24esimo anniversario della tragedia del Cermis del 1998) un caccia statunitense, riporta l'Ansa, è stato avvistato mentre sorvolava la vallata. L'Aeronautica militare italiana, contatta dal quotidiano online il Dolomiti, ha confermato che un velivolo di ritorno dall'Inghilterra e diretto verso la base di Aviano è passato sopra i cieli trentini verso le 15.

"Secondo quanto pianificato e autorizzato dagli enti del controllo del traffico aereo, non c'è nessuna anomalia. E' arrivato alle 15 e 30 ad Aviano. Da un controllo effettuato ci risulta che nel pomeriggio una formazione di velivoli F16 statunitensi è decollata da Aviano diretta in Inghilterra. Dalle informazioni in nostro possesso, i velivoli hanno seguito quanto indicato nel piano di volo in termini di rotta e quota e in linea con quanto autorizzato dagli enti del controllo del traffico aereo", ha riferito l'Aeronautica.

Il giorno prima, il 3 febbraio, c'è stato un incontro ravvicinato ta un intercettore Eurofighter inglese e un Tupolev 95 Bear russo sui cieli della Scozia. "Non sono missioni di routine", si sottolinea, perché sullo sfondo ci sono sempre le tensioni crescenti che da un mese al confine tra Ucraina, Russia e Bielorussia con la minaccia incombente di invasione militare da parte dell'esercito di Vladimir Putin. E così aumentano, nei cieli europei, gli incroci pericolosi tra i caccia della Nato e i velivoli russi.

