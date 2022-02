Sandrone, camionista superdotato. "Mi chiamano 26,5". Disastro intimo: "Mia moglie, poveretta..."

07 febbraio 2022 a

Sandro, camionista quarantenne, è superdotato, per questo lo chiamano "Sandrone 26.5". Sono i centimetri di quella che lui chiama la sua "giostra. La dote meno visibile che nel mio caso è croce e delizia. Gioia e condanna. Il pitone lo chiamo io. 26.5 centimetri di roba che mi porto tra le gambe...", confessa in una intervista a Dagospia.

Ma attenzione perché "chi non ci si trova, non può capire. È un casino avere una giostra così tra le gambe, anche perché poi si sparge la voce e tutti vogliono provare", racconta Sandro. "Mia moglie, poveretta, è convinta che io le sia fedele. Ma è impossibile. Tante mie amiche tra di loro si sono passate parola. Ormai sanno tutte nel mio paese che sono molto dotato quindi tutte vogliono vedere la giostra".

Comunque "26.5 centimetri sono tanti. Quando ti spogli la donna davanti a te è attratta. Ma poi anche spaventata. Portarsi questo pacco dietro è complicato. Magari a scartarlo ti piace, ma ad usarlo può fare male. Si capisce quello che voglio dire? Qualche centimetro in meno sarebbe stato meglio", prosegue Sandro. Tanto che la moglie gli "dice sempre che fare sesso se ce l'avessi più contenuto sarebbe più divertente anche per lei. Però poi ho paura che mi faccia male. Sarebbe come tagliare un pezzo di me".

E poi con la sua "giostra" ha avuto "più o meno 300" donne" perché "si sparge la voce e vogliono provare la giostra". La moglie ovviamente non sa nulla, non sospetta nemmeno: "Sono un marito affettuoso e presente per quanto posso. Ho negato sempre e le ho sempre detto che quelle su di me erano tutte dicerie che arrivano da persone invidiose", conclude Sandrone.

