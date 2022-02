Como, 70enne muore in casa: ritrovata 2 anni dopo sulla poltrona. L'orrore: com'è avvenuta la scoperta

07 febbraio 2022 a

a

a

E' morta in casa da sola, probabilmente a causa di un malore, seduta su una poltrona. Ed è rimasta lì per oltre due anni. La vittima, Marinella Beretta, una donna di 70 anni originaria di Erba, non aveva parenti e aveva venduto la casa nella periferia di Como, conservandone comunque l’usufrutto a vita. Il nuovo proprietario, uno svizzero, si è rivolto alle forze dell’ordine dopo essere stato allertato dai vicini preoccupati per gli alberi pericolanti in giardino. Ed è proprio così che poi è stata scoperto il cadavere. Ora la polizia di Como sta indagando sull'accaduto, ma l'ipotesi più probabile è quella di un dramma della solitudine.

Morta a 45 anni in strada: Firenze sconvolta, chi era davvero questa senzatetto

Marinella Beretta non aveva contatti, né con i parenti né con il dirimpettaio, di conseguenza nessuno si è accorto della sua scomparsa. Ora, dopo due anni dal decesso, la polizia ha rinvenuto il corpo privo di vita, abbandonato da tempo sulla sedia del salotto.

"Stava bene, aveva solo 26 anni". Treviglio choc, Francesca morta sotto la doccia: inspiegabile

I vicini hanno confermato che non la vedevano da anni, ma erano convinti che si fosse trasferita; con la pandemia, tra l’altro, tutti i contatti sono diventati difficoltosi. Sembra che nessuno abbia più avuto notizie della pensionata almeno dal mese di settembre del 2019: la morte potrebbe quindi risalire a quel periodo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.