La ciccia del paradiso, una Bibbia per gli amanti della carne: la guida con le migliori macellerie e steakhouse

La guida per le Steack house e macellerie d'Italia è un caso di scuola per tentare di delineare i nuovi confini dell'editoria. Editoria - che ad ondate alternate danno per morta - ma che sorprendentemente riesce a risorgere come una Fenice testarda. Scoprendo nuovi percorsi. E insospettati margini di crescita. La piccola e media editoria in Italia è cresciuta, nel 2021. E così, in questo bizzarro scampolo di secolo elettronico, si rivoluzionano i confini (sarebbe meglio dire: si invertono) della comunicazione. Se infatti prima si passava dalla carta stampata al web, per approdare su internet e sbarcare sui social, adesso gli influencer, gli youtuber, i nativi digitali riscoprono a sorpresa la carta stampata come supporto "aggiuntivo". Insomma, la carta stampata è tutt' altro che morta. Seppellendo, questo sì, le nefaste previsioni di chi da lustri ne prevede la scomparsa. Forse sta solamente cambiando. E un successo digitale può partorire un inatteso revival del cartaceo. Scavallando interi segmenti della costosa filiera, le case editrici. Riducendo i costi e le intermediazioni, questo sì. Ma spalancando praterie sconfinate con la diffusione tramite piattaforme di commercio on line che si sono reinventate anche editori. Strade non battute inesplorate o trascurate.

La riscoperta del gusto di sfogliare un libro, una guida, un volume porta così i prodotti d'ingegno nati su supporti e piattaforme digitali e che hanno avuto successo - a sbocciare come volumi da ricercare. In questo caso parliamo di una guida, la prima del genere in Italia, che affronta una settore del pianeta Food che i grandi editori e le guide classiche hanno sempre snobbato: le macellerie e le Steak House italiane. L'idea è di Michele Ruschioni, giornalista e Youtuber romano, che nel 2016 ha fondato Braciamiancora. Da un sito è saltato fuori un network interamente dedicato al mondo della carne. Tra Youtube, Facebook, Instagram, TikTok e Telegram e oggi Braciamiancora conta un milione di follower. Braciamiancora - solo il nome, azzeccatissimo, vale un applauso è nato sul web e si sviluppa attraverso i social network attraverso una comunicazione quotidiana sugli infiniti aspetti che riguardano il mondo della carne. «L'idea della guida è nata dalle tante richieste dei nostri follower che ogni giorno ci chiedono dove poter andare per degustare o acquistare», spiega Ruschioni. Quattrocento indirizzi utili spalmati in 350 pagine (13,5 euro, in vendita solo su Amazon), tra storiche conferme e piacevoli scoperte.

Il mondo della carne italiana sta vivendo una stagione d'oro. La figura del macellaio è mutata, diventando più simile a quelli dei butcher anglosassoni, figure di statura mondiale. Oggi ci sono macellerie che somigliano a gioiellerie. I nostri macellai hanno studiato anche all'estero per imparare dai migliori. E poi tornati hanno trovato il giusto equilibrio tra innovazione e i sofisticati palati italiani. Tagli prima considerati "meno nobili" sono stati riproposti in chiave moderna. Alcuni macellai hanno iniziato a proporre selezioni inedite o dimenticate. E i gourmet hanno assaggiato, apprezzato, fatto lievitare la domanda. Oggi le razze provenienti dai Paesi baltici, dalla Spagna, dalla Nuova Zelanda sono apprezzatissime e ricercate. Gli allevatori italiani non sono stati a guardare. Hanno alzato il livello. E la ristorazione non è stata da meno. Oggi le bistecche frollano oltre i 100 giorni, aprendo orizzonti gastronomici mai visti prima. «L'avvento dei social ha generato un veloce processo di cambiamento che Braciamiancora ha intercettato. E la pubblicazione della Guida è un ulteriore passo in questa direzione», scandisce Ruschioni.

Ma dove si mangia carne di qualità? Un po' ovunque, basta cercare e avventurasi. E dove non arriva il passaparola dei golosi c'è sempre la Guida di Braciamiancora. In Piemonte tappa obbligata Bifrò, nella zona collinare di Torino unica nel suo genere. Decine le razze proposte e una cantina con oltre 600 etichette. Da Pek, la "gioielleria" nel centro di Milano (Lombardia), alla Macelleria Popolare di Giuseppe Zen nel mercato coperto di piazza XXV Maggio, ci si avventura in un viaggio, imperdibile dalla A alla Z. Tra le dolomiti - in Trentino quattordici macellerie trentine si sono unite in consorzio dando vita alle Macellerie di Montagna, un circuito di qualità che ha come obiettivo quello di raccontare e far gustare i migliori prodotto gastronomici di questa splendida regione. A Roma, nel Lazio, navigatore puntato nel quartiere Prati dove si trova BeefBazaar il ristorante che meglio di ogni altro è riuscito a interpretare il concetto di Steak House moderna che non ha nulla da invidiare alle più rinomate sorelle americane o australiane. Un faro guida nazionale, almeno sul fronte Macelleria. In una regione a trazione carnivora, come la Toscana, spicca Firenze, dove la Trattoria dall'Oste serve una delle migliori bistecche Fiorentine in circolazione.

In Maremma troviamo Luca Terni macellaio di Capalbio ospite spesso su Rai1 per raccontare le leccornie della sua regione. A Grottaglie, Puglia, c'è la macelleria di Francesco Camassa, miglior macellaio d'Italia ed eletto tra i sei migliori macellai del mondo. Un'eccellenza del Sud riconosciuta in tutto il pianeta. Bisogna spostarsi nella piccola cittadina di Canicattì, in provincia di Agrigento, nella splendida Sicilia, per trovare una vera chicca: una macelleria la cui offerta è unica in tutta l'isola. Merito di Gianni Giardina, che da bravo siculo sui social si firma come il Macellaio con la Coppola. Chapeau. Per il resto d'Italia sfogliate e decidete voi.

