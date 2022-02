Meteo, "sostanziosa perturbazione atlantica": dove colpisce la bufera di San Valentino

10 febbraio 2022 a

Il clima mite e le giornate soleggiate delle ultime settimane fanno spazio a pioggia e neve per il giorno di San Valentino, lunedì 14 febbraio. “Dopo un lungo dominio che ha caratterizzato gran parte di questo anomalo inverno, l'anticiclone si ritirerà finalmente in Atlantico consentendo l'arrivo di una sostanziosa perturbazione atlantica”, ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. E così, soprattutto al Nord, torneranno rovesci, a tratti anche abbondanti.

Le piogge "avanzeranno contestualmente sul medio versante tirrenico, per poi interessare in modo sparso anche il resto d'Italia entro martedì 15 - continua l'esperto -. Il tutto accompagnato da un deciso rinforzo dei venti dapprima di Scirocco e Ponente, poi di Maestrale e Tramontana". Le temperature al Nord saranno sufficientemente basse per favorire qualche nevicata, soprattutto sulle Alpi ma anche in collina nella zona Nordovest. "Non esclusi fiocchi a tratti anche in pianura tra basso Piemonte, sudovest Lombardia e sull'entroterra ligure", ha proseguito Ferrara.

Il maltempo dei prossimi giorni, però, avrà vita breve. "Si tratterà di un episodio fine a se stesso, che da solo non risolverà certamente il deficit idrico di cui soffre soprattutto il Nord, per quanto il suo contributo sarà provvidenziale - ha spiegato il meteorologo -. Dopo il passaggio di questa perturbazione infatti l'alta pressione tornerà probabilmente con prepotenza sulla scena italiana, con ultime piogge mercoledì e poi stabilità per tutti". Prima di San Valentino, comunque, già nel weekend avremo a che fare con tempo variabile e qualche pioggia sparsa.

