Reggio Emilia, "fa troppo freddo": e accoltella il vicino di casa. Orrore in un condominio, tutta colpa del Covid...

Ennesima follia in un condominio per via di una futile lite. Un uomo è stato accoltellato per una finestra lasciata aperta, nel comune di Rolo, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, Miles Caterina, 50 anni, aveva l'abitudine di lasciare aperta la finestra delle scale del condominio anche come misura di prevenzione del contagio covid. Il vicino, Marco Agosti, 56 anni, era contrario. Voleva che quella finestra fosse chiusa perché faceva troppo freddo.

Tra i due non era la proma volta che scattasse una lite. Lo hanno rivelato gli altri vicini. Così quest'ultima lite ha fatto traboccare il vaso e Agosti, in preda all'esasperazione, è passato all'azione. Prima ha chiuso la finestra contesa che si affaccia sul ballatoio tra i due appartamenti, poi ha atteso che il vicino uscisse dal suo alloggio per riaprirla. Appena il signor Caterina si è presentato sul ballatoio, lo ha ferito colpendolo con una lama lunga nove centimetri a un braccio, all'addome e al collo.

La vittima, trasportata in ospedale a Bologna, è stata ricoverata in prognosi riservata ed è ricoverato in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita. I carabinieri hanno poi trovato l'aggressore a casa, ancora con il coltello usato per colpire il vicino, un oggetto a serramanico lungo in tutto 20 centimetri, con ancora tracce di sangue. E' stato immediatamente arrestato per tentato omicidio.

