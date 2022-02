Covid, il bollettino: salgono i morti, scende la curva. Green pass, la tabella di marcia per eliminarlo

11 febbraio 2022 a

Continua a calare l'onda del Covid in Italia. Secondo l'ultimo bollettino dell'11 febbraio, sono 67.152 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 75.861 di ieri, per un totale di 11.991.109 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 334 decessi, contro i 325 di ieri, per un totale di 150.555 sempre dall'inizio dell'epidemia. I tamponi effettuati sono 663.786, contro i 683.715 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 10,1 per cento, contro l'11,1 per cento di giovedì. Gli attualmente positivi sono 1.751.125. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.265, 57 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.824, 530 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 129.293, per un totale di 10.089.429 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (7.099), Lazio (6.722) e Campania (6.592).

A Palazzo Chigi, numeri alla mano, già si parla di allentamento del Green pass, anche se solo a completamento della campagna vaccinale delle terze dosi. Il 31 marzo scade lo stato di emergenza e stando alle proiezioni entro la metà di aprile la maggior parte della popolazione sarà "coperta" dal booster. L'ultima data segnata sul calendario è il 15 giugno, quando scadrà l'obbligo vaccinale per gli ove 50. A quel punto, pensare a un'Italia senza certificato verde non sarà più utopia.

I primi a eliminarlo, complice anche la bella stagione, saranno bar e ristoranti all'aperto. Poi toccherà ai circoli sportivi (sempre all'aperto) " mentre le palestre saranno probabilmente in fondo all’elenco", sottolinea il Corriere della Sera., e ci sarà prudenza anche per cinema e teatri al chiuso. Il Green pass resterà invece obbligatorio per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e per quelli del trasporto pubblico locale. Nel governo si discute sui negozi: possibile, con una curva dei contagi "clemente", la sostituzione dell'obbligo di Green pass "base" con il semplice obbligo di ingressi contingentati.

