Meteo, cambia tutto. Febbraio caldo? San Valentino "in bianco": dove nevicherà a bassa quota

11 febbraio 2022 a

a

a

Prepariamoci a un San Valentino freddissimo e innevato. Se fino a qualche giorno fa si parlava di un febbraio caldissimo, di un inverno spazzato via in anticipo, ora arriva un brusco contrordine: secondo gli esperti di 3BMeteo, dall'Atlantico è in arrivo una perturbazione, la prima dopo un lungo periodo di assenza del flusso atlantico. Un assenza che ha causato, in tutta l'area del Mediterraneo, un preoccupante "deficit pluviometrico", con gran parte delle cime alpine quasi prive di innevamento. Gli esperti meteo parlano di "una boccata d'ossigeno al Settentrione", con precipitazioni nevose sulle Alpi, sì, ma fino a quote collinari. E torneranno nevicate anche sull'Appennino tra lunedì e martedì, anche se più deboli e a quote più elevate.

A essere interessate per prime dalla neve saranno le Alpi occidentali già lunedì mattina, giorno di San Valentino, a partire dai 700/1000 metri d'altitudine. Le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio e si estenderanno fino al settore dolomitico entro sera, anche se più debolmente. Sempre nel Nord Ovest, nevicherà fino a quote collinari "e non è escluso - si legge su 3BMeteo - che in serata i fiocchi possano fare la loro comparsa anche in pianura tra Cuneese, Astigiano, Alessandrino, pur senza accumuli significativi". Nevicate attese anche sulle Alpi Marittime (con accumuli significativi in quota, 10/15 centimetri oltre i 1.500 metri) e imbiancate più superficiali sull'Appennino Tosco-Emiliano e su quello laziale-abruzzese oltre i 1.200/1.400 metri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.