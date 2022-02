Green Pass "clonato": l'sms che getta nel panico l'Italia, che cosa sta succedendo

16 febbraio 2022 a

a

a

Mentre si fa un gran parlare del Green Pass, con quello “rafforzato” che è diventato obbligatorio anche per andare a lavoro a partire dal 15 febbraio, sono in corso diversi tentativi di truffa che riguardano proprio la certificazione verde. L’allarme arriva direttamente dalla polizia di Stato, che ha messo tutti i cittadini al corrente di un nuovo tentativo di pishing tramite sms.

"Io sogno lockdown". Green pass e dintorni: la verità? In Italia c'è chi gode nel vietare

Tramite i loro social ufficiali, le forze dell’ordine hanno segnalato un messaggio che arriva sul telefonino: apparentemente il destinatario è il ministero della Salute. “La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su dgcgov.valid-utenza.com", recita l’sms-truffa. Ovviamente si tratta di un falso link, che serve solo per attrarre le persone e rubar loro le identità: “Non cliccate sul link - ha avvertito la polizia di Stato - i dati personali che inserite vengono rubati”.

Si tratta dell’ennesimo tentativo di pishing: stavolta i truffatori hanno puntato su uno strumento diffuso tra milioni di italiani per instillare in loro il dubbio e provare così a truffarli. Qualche utente meno attento potrebbe cascare nel tranello, dato che l’sms è verosimile e pure il destinatario, che si presenta come “Min Salute”.

"Green pass e vaccino, le 10 menzogne di Mario Draghi". FdI, l'attacco definitivo: "Ciò che gli italiano non devono scordare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.