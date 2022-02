Meteo, choc-termico: un weekend di follia, ecco cosa ci aspetta. Tutto in 48 ore

17 febbraio 2022 a

Il freddo arrivato con San Valentino lascerà l'Italia molto presto. I prossimi giorni infatti saranno all'insegna di temperature più alte e clima mite. Una sorta di anticipazione della primavera, insomma. Basti pensare che al Nord si è saliti già di 15 gradi rispetto a lunedì 14 febbraio. Quasi come se fossimo ad aprile, non certo a febbraio. "Colpa" di un maxi anticiclone che porta il Piemonte a toccare addirittura i 20 gradi.

Già nel weekend, però, si assisterà a un brusco cambiamento meteorologico, con un sostanzioso calo delle temperature. Anche se poi si dovrebbe tornare a una nuova fase primaverile, che durerà per tutta la prossima settimana. Secondo quanto riportato da 3BMeteo.it, l'alta pressione tornerà a espandersi con una certa decisione dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale e l'Italia a partire da oggi, giovedì 17 febbraio. Sarà supportata, inoltre, da correnti molto miti di estrazione afro-mediterranea, che determineranno un netto aumento delle temperature.

Dopo la recente fase invernale, insomma, le condizioni stanno ora per subire un deciso stravolgimento. Fatta eccezione per la notte e il primo mattino, di giorno l'aumento delle temperature dovrebbe essere piuttosto evidente, con marcate escursioni termiche nelle zone più interne. Nel fine settimana, invece, ci saranno infiltrazioni di correnti più umide, anche se sulle regioni meridionali e parte di quelle centrali il clima sarà ancora molto mite. Il peggioramento delle condizioni meteo, comunque, durerà poco: la settimana prossima dovremmo essere di nuovo in "primavera".

