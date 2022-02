Luciana Lamorgese, la rivolta della polizia contro il ministro: "Noi la sfiduciamo"

19 febbraio 2022 a

Dopo i sette agenti di polizia rimasti feriti nel corso della manifestazione di Torino, dove un gruppo di studenti ha provato ad assaltare la sede di Confindustria, il malumore tra le forze dell’ordine nei confronti di Luciana Lamorgese è aumentato ulteriormente. A dargli voce è stato Pasquale Griesi, segretario regionale Lombardia e coordinatore nazionale per i reparti mobili del sindacato Fsp.

“Abbiamo capito che la parola d’ordine è ‘non reagite’, ‘fategli fare quello che vogliono’, ‘sono ragazzi’. No, non è così - ha tuonato Griesi - avremmo desiderato un ministro che, prendendosi le proprie responsabilità per il governo che rappresenta, dicesse le cose come stanno. Ovvero: ‘La polizia reagisce agli attacchi. Se vi attenete alle regole che la società impone nessuno vi manganellerà gratuitamente’”. In particolare le forze dell’ordine chiedono maggiori tutele alla Lamorgese: “Ministro, i suoi uomini la sfiduciano, si informi. Sette colleghi feriti a Torino per essere stati bersaglio di bastonate da parte di questi poveri ragazzi”.

Insomma, le manifestazioni studentesche potrebbero essere la classica goccia che fa traboccare il vaso: “Esigiamo che lo Stato ci tuteli. Questo sistema non può durare per molto ancora, la colpa è la vostra. Abbiate il coraggio di assumervi le vostre responsabilità, non vi chiediamo altro”.

