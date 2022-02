Benzina, famiglie italiane rovinate dalla guerra in Ucraina: quanto costa in più un pieno

25 febbraio 2022 a

a

a

L’invasione russa e di conseguenza lo scoppio della guerra in Ucraina sta facendo precipitare la situazione di benzina e gasolio, le cui quotazioni internazionali in un solo giorno sono salite di cinque centesimi al litro. Già si notano le prime ripercussioni alle pompe di benzina, anche se i veri rincari avverano nei prossimi giorni.

Conto corrente, la stangata del 14%: la banca ti rapina, ecco quali soldi si intascano

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di tre centesimi al litro i prezzi di benzina e gasolio, mentre Tamoil di un centesimo. Si tratta dell’ennesima mazzata ai danni dei consumatori: secondo Assoutenti, il costo per i rifornimenti aumenterà di 400 euro annui a famiglia. “Oggi un litro di benzina costa il 21,9% in più rispetto allo scorso anno - ha sottolineato il presidente Furio Truzzi - mentre il gasolio vola al 23,9%. Questo significa che un pieno costa in media 16,6 euro in più rispetto al 2021, con un aggravio di spesa di circa 400 euro a famiglia. A tali effetti occorre aggiungere quelli indiretti sui prezzi al dettaglio, considerato che in Italia l’85% della merce viaggia su gomma”.

Stoltenberg minaccia Putin: "Grave errore strategico, pagherà un prezzo pesante. La Russia minaccia l'Europa"

Il presidente di Assoutenti ha quindi definito quella di benzina e gasolio una vera e propria emergenza “che impoverisce i consumatori ma arricchisce le casse dello Stato, che grazie agli incrementi dei listini dei carburanti incamera maggiori entrate grazie alle tasse che gravano su benzina e gasolio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.