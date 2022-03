Bollettino 8 marzo, la nuova fiammata è realtà: impennata di contagi e tasso di positività

08 marzo 2022 a

a

a

Nuova impennata di casi Covid in Italia. Proprio mentre ci si avvicina alla fine dello stato di emergenza, che il prossimo 31 marzo non verrà rinnovato dopo due anni pieni di pandemia, bisogna fare i conti con il rialzo della curva che fa temere una possibile nuova ondata. L’alto tasso di vaccinati e guariti fa sì che l’aumento dei casi non si rifletta in maniera seria sugli ospedali, ma è evidente che il virus stia circolando ancora con forza.

Covid, nuovo picco di contagi in Italia: "Come Olanda e Svizzera". Cosa sta succedendo: prospettive angoscianti

Il bollettino di oggi, martedì 8 marzo, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 60.191 contagiati, 57.408 guariti e 184 morti a fronte di 531.194 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’11,3% (-0,4 rispetto a ieri). Per comprendere meglio la nuova impennata basta mettere a confronto questi dati con quelli di martedì scorso, quando i contagi erano stati 46.631 e soprattutto il tasso di positività era all’8,8% nonostante i tamponi analizzati fossero praticamente gli stessi di oggi.

Green pass "rimodulato", l'ultima condanna: certificato verde, cosa accade il 31 marzo

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a rimanere bassa ma non è escluso un piccolo rialzo nelle prossime settimane alla luce dell’attuale nuovo aumento dei contagi: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -213 (8.776 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -18 (592).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.