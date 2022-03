Villa Fanini, il gioiello conteso tra Abramovich e Berlusconi diventa un grosso caso: gli oligarchi occupano l'Italia?

10 marzo 2022 a

Le sanzioni contro la Russia rischiano di colpire anche Villa Fanini (ex Villa Arnolfini, situata a 30 chilometri da Forte dei Marmi). Almeno questo è quello che spera Ivano Fanini, fondatore e presidente del team ciclistico "Amore&Vita". Il 71enne ha infatti chiesto allo Stato italiano di congelare i beni di proprietà del magnate russo Artem Avetisyan, che ora detiene anche la dimora seicentesca da 2.400 metri quadrati. Dietro la richiesta una lunga contesa che tira in ballo Banca Etruria. L'imprenditore toscano aveva infatti un debito di poco più di 1,5 milioni con l'istituto di credito che, allora, vendette all’asta la residenza per 4,1 milioni di euro. Chi la acquistò? Proprio Avetisyan.

Da qui l'insofferenza di Fanini. La contesa tra i due nasce nell’estate del 2010, quando il magnate russo Roman Abramovich atterrò con il suo elicottero nel parco secolare della villa. "Mi propose di acquistarla per 50 milioni di euro - racconta al Tempo Fanini - e che ci avrebbe voluto far alloggiare ogni tanto la squadra del Chelsea. Io comunque rifiutai l’offerta, anche se era davvero allettante, come rifiutai quella fatta nel 2008 dai principi del Belgio, e prima ancora da Berlusconi". Poi si arrivò al 30 luglio del 2011, quando a Villa Fanini si svolse un party esclusivo per festeggiare il compleanno della fidanzata di Artem, che in quell’occasione si dimostrò interessato all’acquisto.

Solo però con la messa all'asta l'oligarca venne accontentato. "La prima valutazione d’asta sfiorava i 40 milioni, poi si è arrivati inspiegabilmente a 12 milioni di euro - prosegue l'imprenditore - E da poco Artem Avetisyan l’ha rivenduta alla madre Elena, altra cittadina russa, alla cifra di 600mila euro". Fanini ha da sempre messo in discussione la correttezza della perizia usata per l’asta, tanto da presentare diversi esposti sfociati in un procedimento per truffa e falso, ancora aperto alla Procura di Lucca. "Il tantissimo denaro che i russi facevano circolare nel nostro Paese e in Toscana, acquistando a destra e a manca e spesso in procedura d’asta, rappresenta il loro modo di prevaricare", è l'accusa di Fanini contenuta all'interno dell'esposto al quale ha voluto aggiungere le foto di Avetisyan in compagnia di Putin.

