Bollettino 27 marzo: 59mila casi e 82 morti. Contagi in calo per tre giorni consecutivi, Covid addio?

Sono 59.555 i contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino diramato dal ministero della Salute. Il dato è in calo rispetto ai 73.357 positivi di ieri ma soprattutto rispetto ai 60.415 di domenica scorsa. Gli studiosi osservano come per il terzo giorno di fila i contagi siano di poco inferiori rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. Cosa significa? L'ipotesi è che potrebbe essere stato raggiunto e superato il picco di questa piccola ondata di marzo.

A fronte di 384.323 tamponi processati, invece, il tasso di positività sale dal 14,5% al 15,5%. In diminuzione i decessi, oggi se ne sono registrati 82, ieri 118: salgono così a 158.782 le vittime totali dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, le terapie intensive tornano ad aumentare, con un aumento di 12 unità rispetto al giorno precedente, per un totale di 464 pazienti. I ricoveri ordinari sono cresciuti invece di 158 unità, per un totale di 9.181 pazienti.

I casi totali, quindi, arrivano a 14.364.723. Mentre i guariti delle ultime 24 ore sono 52.022 per un totale che sale a 12.943.050. Ancora in aumento gli attualmente positivi, 8.508 in più. Di questi 1.253.246 pazienti sono in isolamento domiciliare.

