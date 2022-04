Bollettino 7 aprile invertito il trend di contagi e ricoveri: gli esperti sbagliavano? Le previsioni per Pasqua

07 aprile 2022 a

La situazione epidemiologica è migliorata rispetto a sette giorni fa, e questa è certamente un’ottima notizia in vista della settimana di Pasqua, che per gli esperti è da attenzionare particolarmente perché può essere decisiva per capire se il peggio è alle spalle o deve ancora arrivare una nuova ondata, e nel caso di che tipo. Il Covid non smette di mutare, ma la barriera eretta dall’alto tasso di persone vaccinate e guarite sembra che stia reggendo bene.

Il bollettino di oggi, giovedì 7 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 69.596 contagiati, 91.204 guariti e 149 morti a fronte di 469.803 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 14,8% (-0,2 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione sta scendendo: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -86 (10.078 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +5 (471) a fronte di 65 nuovi ingressi.

Il vaccino continua a essere fondamentale per evitare lo sviluppo della malattia grave, eppure c’è chi si ostina a negare l’evidenza dei benefici offerti dal vaccino: l’Agenzia delle Entrate ha cominciato a spedire le cartelle esattoriali con la sanzione per gli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid. Un primo lotto di circa 600mila lettere è pronto essere spedito: i destinatari avranno 10 giorni di tempo per comunicare alla Asl eventuali motivi di esenzione, dopodiché la multa da 100 euro sarà inviato entro 180 giorni.

