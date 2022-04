Bollettino 15 aprile, contagi e morti ancora in calo? Ma rispunta la quarta dose: "Vaccino, ecco perché sarà necessaria"

15 aprile 2022 a

Sono 61.555 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 133 i morti: lo si legge nel bollettino diramato dal ministero della Salute. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando invece erano stati segnalati 64.951 positivi e 149 decessi. Da sottolineare che il numero di contagi è inferiore anche rispetto ai 66.535 casi di una settimana fa. A fronte di 397.482 tamponi, invece, il tasso di positività sale dal 14,8% al 15,5%.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive infatti scendono a 419 totali, con un posto letto occupato in meno rispetto al giorno precedente, mentre i ricoveri ordinari sono 95 in meno e tornano così sotto quota diecimila. Sono 9.980 in tutto. La regione con il maggior numero di casi oggi è di nuovo la Lombardia, dove si sono registrati 8.098 contagi. A seguire Lazio (+6.947), Campania (+6.679), Veneto (+6.325) ed Emilia Romagna (+4.748).

Altra notizia del giorno, poi, riguarda il secondo booster: stando a un'analisi condotta in Israele e pubblicata sul New England Journal of Medicine, negli over 60 la quarta dose riduce dal 62 al 74% il rischio di contrarre forme severe di Covid, ricovero e morte nel mese successivo all'iniezione. Lo studio ha preso in considerazione 182.122 ultrasessantenni, seguiti dal Clalit Health Services, un network sanitario privato israeliano.

