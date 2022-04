AMP, "nuovi assetti per le licenze per musica d'ambiente": il cambio di scenario

21 aprile 2022 a

a

a

Nuovi assetti per le licenze per musica d’ambiente. AMP - Associazione Music Provider, lanci alcune proposte sulle liberalizzazioni in tema Diritto d’Autore e Diritti Connessi, alla ricerca del "difficile equilibrio fra le richieste delle nuove Collecting, un’efficace tutela degli aventi diritto e la sostenibilità economica per gli utilizzatori". Al seguente link, la riflessione sul cambio di scenario avvenuto dal gennaio scorso .

