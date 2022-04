A21-choc: 11enne sbalzato dall'auto, falciato il padre che lo soccorre. Morti entrambi

29 aprile 2022 a

Incidente mortale nell’autostrada A21 Piacenza-Torino. Nel tratto Casteggio e Voghera in provincia di Pavia, sono stati coinvolti in un incidente automobilistico padre e figlio di origine francese. Entrambi morti. L’uomo di 45 anni e il figlio di 11, residenti a Parigi, hanno perso la vita nell’ incidente che è avvento poco dopo l’una di questa notte, venerdì 29 aprile.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’auto in cui viaggiavano le vittime sia stata tamponata da un’altra vettura in modo particolarmente violento. La moglie e gli altri due figli si sono salvati. Dopo l’impatto il piccolo sarebbe balzato fuori dall’abitacolo e il padre, per andare a soccorrerlo, sarebbe poi stato travolto da un’altra macchina. Perdendo così la vita.

Nell’incidente sono stati registrati altri otto feriti, trasportati poi in ambulanza all’Ospedale di Voghera (Pavia) e al Policlinico San Matteo di Pavia. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti, a differenza delle due vittime che non sono riuscite a salvarsi a causa delle ferite troppo gravi. Il tratto A21, dov’è avvenuto l’incidente, è rimasto chiuso il tempo necessario per soccorrere i feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la carreggiata e a rimuovere le vetture incidentate. Dopodiché la circolazione ha ripreso regolarmente.



