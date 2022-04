Meteo, weekend del 1° maggio rovinato: temporali estivi, le regioni sommerse d'acqua

29 aprile 2022 a

Il maltempo è alle porte. Si prospetta un maggio piovoso per tutta l’Italia. Da sabato 30 aprile si prefigura un mese ricco di temporali da Nord a Sud. Per almeno una settimana pioverà tutti i giorni, fenomeno dovuto anche all’ingresso di aria più fredda proveniente dalla Scozia. Ciò non vuol dire che pioverà ininterrottamente ma il maltempo sarà alternato tra schiarite e rovesci.

Sfortunatamente le piogge in arrivo non colmeranno la siccità che sta attanagliando l’Italia. Servirebbero piogge più consistenti e frequenti. Vediamo ora nel dettaglio il tempo che si prospetta per questo weekend.

Sabato 30 aprile: Nubi sparse con prime piogge sulle zone alpine che si propagheranno verso le pianure piemontesi e parte di quelle lombarde nel pomeriggio. Proseguiranno poi nell’Emilia Occidentale e nella Liguria entro sera. Schiarite sull’estremo nordest e nella Romagna. Soleggiato sulle regioni centro-meridionali, ma dal pomeriggio nubi e pioggia in aumento sull'alta Toscana. Nubi anche in Sicilia e in Calabria. Temperature in calo al Nord.

Domenica 1 maggio: Il maltempo si concentra in Lombardia e nel nord-est con rovesci e temporali. Sulle regioni centrali nubi sparse tra Toscana, Umbria, Marche e rovesci intermittenti in Abruzzo. Nel Sud sole offuscato da stratificazioni alte. Possibili deboli piogge in Sicilia e Calabria.



