Bollettino 1 maggio: 40mila casi e 105 morti, giù i ricoveri. Mascherine addio? Quanto ci costano

Sono 40.757 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: lo si legge nel bollettino diramato dal ministero della Salute. Il dato è in leggero calo, ieri erano stati segnalati 53.602 positivi. I decessi invece sono 105, 25 in meno rispetto alla giornata precedente. A fronte di 287.601 tamponi molecolari e antigenici effettuati, resta stabile il tasso di positività, che oggi è al 14,2% (ieri 13,9%).

In lieve calo anche le ospedalizzazioni: sono 366 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, senza alcuna variazione rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Mentre gli ingressi giornalieri sono 30. Nei reparti di medicina ordinaria, invece, i pazienti ricoverati sono 9.738, cioè 88 in meno rispetto a ieri. Una delle regioni in cui si registra il maggior numero di contagi è il Lazio, con 4.133 positivi.

Oggi, domenica 1 maggio, è il giorno in cui si abbandonano le mascherine, anche se solo in parte. Nel frattempo il Codacons ha calcolato il costo sostenuto dai cittadini per l'acquisto di questi dispositivi in farmacia, nei supermercati e nei negozi, nel periodo che va da marzo 2020 a oggi. Considerata una stima prudenziale di spesa pari a 0,50 euro al giorno a cittadino per l'utilizzo di chirurgiche e Ffp2, dall'inizio dell'emergenza Covid ad oggi ogni italiano avrebbe speso in totale circa 390 euro per l'acquisto delle mascherine.

