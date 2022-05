Roma, "solo una frattura": Domenico muore a 20 anni dopo 17 mesi di agonia. Choc: cosa aveva davvero

02 maggio 2022 a

a

a

Era andato in ospedale per un dolore al ginocchio ed era stato dimesso con una diagnosi sbagliata. Gli avevano detto si trattasse di una frattura e invece era un tumore. Domenico Natale, 20 anni, è poi morto per quell'errore. I fatti risalgono al 2013. Oggi invece, come riporta TgCom24, è arrivata la condanna in via definitiva a un anno di reclusione per omicidio colposo di Felice Carsillo, il chirurgo ortopedico romano responsabile di quella diagnosi.

Perugia, morto in sala operatoria a 40 anni: cosa gli trovano nei polmoni, "omicidio colposo"

Dopo l'accertamento dell'errore, il ragazzo venne operato e subì l’amputazione della gamba, ma alla fine morì nel 2014 dopo 17 mesi di agonia. Il calvario inizia il 4 maggio 2013, quando alla casa di cura Nuova Itor di Roma gli venne diagnosticata una frattura a seguito di una partita di calcetto. Anche se il giovane disse che non c'erano state cadute o contrasti gravi. Gli esami, in realtà, mostravano già la presenza del tumore. Il medico però non se ne sarebbe accorto e quindi avrebbe deciso di operare il ragazzo, peggiorando solo la situazione.

"Le calo le mutande io". Il raptus della direttrice nello spogliatoio, al Conad Pescara finisce in disgrazia

Poco dopo l'intervento, il cancro - un osteosarcoma molto aggressivo - andò in metastasi. Ecco perché si puntò sull'opzione più estrema di tutte, l'amputazione della gamba. Neanche quella soluzione però riuscì a risolvere il problema e Domenico morì il 30 ottobre 2014. "Non ho mai smesso di crederci e adesso, grazie a questa doppia condanna conforme, posso finalmente essere un po' più sereno - ha dichiarato Pino Natale, padre del 20enne -. Nessuno mi porterà mai indietro mio figlio, ma è giusto che medici tanto superficiali siano fermati".

Tappi di recume nelle orecchie? "Come usare i cotton fioc", avete sempre sbagliato tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.