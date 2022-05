Argentario, gira completamente nudo ed entra in un negozio: finisce in disgrazia

06 maggio 2022 a

Il caldo sta arrivando. E allora perché non girare nudi per le strade dell’Argentario? È proprio quello che è successo a Porto Santo Stefano dove un uomo ha pensato bene di camminare per la strada completamente svestito, proprio come mamma l’ha fatto. La scena ha provocato il panico generale tra i passanti che hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine per arrestare l’imbarazzante scena.

Non contento di camminare per strada il “nudista” ha cercato di entrare anche in un esercizio commerciale. La Nazione ha riferito che, una volta arrivati i carabinieri, l’uomo avrebbe colpito la macchina della pattuglia, distruggendone il parabrezza.

Ecco l'uomo nudo in una via di Porto Santo Stefano:



La ‘camminata gloriosa’ sarebbe iniziata dalla località di Pozzarello, dove avrebbe lasciato l’auto, e sarebbe proseguito a piedi senza i vestiti colpendo le auto che incontrava lungo il tragitto. I cittadini si sono ancor di più allarmati quando l’uomo avrebbe tentato di entrare in un negozio, fortunatamente, senza riuscirci. Non risultano feriti alla fine di questa strana vicenda, un dato di fatto è però che l’uomo non era in sé. Una volta fermato sul lungomare dai militari, con non poca fatica, per il soggetto è scattato immediatamente un trattamento sanitario obbligatorio all’Ospedale Misericordia di Grosseto. Sperando che tali episodi non ricapitino più.

