Bollettino del 9 maggio: 17.155 nuovi casi e 84 decessi, salgono i ricoveri in terapia intensiva

Brusca frenata dei contagi nella giornata di lunedì 9 maggio. Il bollettino di oggi registra infatti 17.155 nuovi casi di Covid, a fronte dei 30.804 del giorno prima. Numero che porta il totale da inizio pandemia a 16.816.419. Diverso andamento invece per quanto riguarda i decessi, passati da 72 a gli 84 di oggi. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 15.548.091 e 33.496 quelle risultate negative nelle ultime 24 ore (ieri 42.603). Cifre, queste, che vanno di pari passo con i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati. Nelle ultime 24 ore sono 126.559, ovvero 76.895 in meno rispetto a ieri quando erano stati 203.454. Scende così anche il tasso di positività che si ferma al 13,5 per cento, ieri al 15,1.

Migliorano le condizioni ospedaliere. Almeno nei reparti Covid ordinari. Qui i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono dunque -80 (ieri -160), per un totale di 8.735 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +7 (ieri +1) per un totale di 363 malati gravi, con 27 ingressi in rianimazione (ieri 28). Ancora una volta ad avere la peggio è la Lombardia, che registra + 2.351 casi. Seguono Emilia Romagna (+2.095 casi), Campania (+1.828) e Lazio (+1.762).

Nonostante i numeri non siano preoccupanti, per gli esperti è troppo presto per cantare vittoria. La nuova sfida sarà l'autunno. Non a caso secondo Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, "Omicron 4 e 5 sembrano evadere l'immunità prodotta dai vaccini" anti-Covid "e anche l'immunità naturale" di chi è stato infettato. Risultato? "Un elemento di preoccupazione per un aumento potenziale dei contagi nel prossimo autunno".

