Papa Francesco e Putin, "soltanto una mossa mediatica": la lettera anonima dalle sacre stanze

10 maggio 2022 a

a

a

Papa Francesco vorrebbe incontrare Vladimir Putin, ma quest’ultimo non ne ha la benché minima intenzione. Per quanto sia apprezzabile l’impegno manifestato dal Pontefice nella ricerca di una via pacifica per la risoluzione del conflitto in Ucraina, al momento non sembra esserci alcuna possibilità che il Papa voli effettivamente a Mosca, o da qualsiasi altra parte, per incontrare il leader del Cremlino.

"La situazione non è semplice": Papa Francesco in sedia a rotelle, le parole che spaventano il mondo

Tra l’altro dalla Russia non mancano di arrivare attacchi al Pontefice, come quello di un parlamentare della Duma che ha fatto ben capire che Bergoglio non è propriamente il benvenuto a Mosca in questa fase storica. Il Papa è infatti stato invitato a visitare Joe Biden anziché Putin: nell’ottica russa il presidente americano è il peggior nemico, dato che il sostegno Usa in termini economici, militari e di intelligence sta aiutando la resistenza ucraina in maniera probabilmente decisiva. Tra l’altro il Papa ha rinunciato anche all’incontro con il patriarca Kirill, adducendo alla “confusione” che potrebbe generarsi.

"Non lo faccio da decenni, possiamo...": Madonna, la "proposta indecente" a Papa Francesco

Stando a quanto riportato Il Giornale, che ha ricevuto un messaggio da qualcuno che si trova all’interno delle “sacre stanze”, la proposta del Papa di un viaggio a Mosca sarebbe stata soltanto una mossa “mediatica”. Ulteriore conferma è arrivata da un altro ecclesiastico che conosce bene quanto accade in Santa Sede: “Sì, è vero, è confermato da due nunzi apostolici della vecchia scuola, uno dei quali ebbe a suo tempo Parolin come segretario di nunziatura. Più che mossa mediatica è una reale volontà del Santo Padre, ma a una visita del Romano Pontefice a Mosca il patriarcato ortodosso è ostile e ha sollevato contrarietà fin dai tempi di Giovanni Paolo II”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.