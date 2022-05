Gratta e Vinci, intasca 2 milioni e... "Non ci siamo accorti di nulla", clamoroso a Roma

12 maggio 2022 a

La fortuna ha baciato Piana del Sole, nella periferia ovest di Roma, dove è stata incassata una vincita milionaria. Pare che il fortunato sia un ignoto cliente che ha acquistato un biglietto "Gratta e vinci" nel bar di viale Pescina Gagliarda.

“Non ci siamo accorti di nulla", racconta Alberto Fortuna, che con la moglie è il titolare di questo locale, al sito Romatoday,"e infatti è stata una vera sorpresa, perché lo abbiamo appreso quando si è presentato sul posto un dipendente di Lottomatica, che aveva il compito di informarci della vincita". La comunicazione ufficiale è arrivata alla fine di aprile ma per conoscere l'importo esatto della vincita, Alberto Fortuna e la moglie hanno dovuto aspettare che arrivasse la classica "locandina" da parte di Lottomatica.

Insomma, il fortunatissimo cliente si porta a casa un biglietto "Turista per sempre" che ammonta a quasi due milioni di euro, per l’esattezza è di 1.936.849 euro. "Non erano mai capitate vincite superiori ai cinquecento euro", ha sottolineato il titolare dell’attività. "Però per quanto mi riguarda sono fortunato solo di cognome", ha ironizzato Alberto, "perché l’uomo che lo è anche di fatto, è quello che ha comprato quel gratta e vinci". Davvero baciato dalla dea bendata.

