Perugia, accerchiata e pestata brutalmente dalle coetanee: choc, come massacrano una 14enne

13 maggio 2022 a

a

a

Una 14enne è stata accerchiata e pestata da un branco di coetanee e coetanei. Un’aggressione in piena regola, avvenuta a Perugia in via Cortonese e ripresa anche con gli smartphone per poi essere condivisa in rete. In città non si parla di altro, ma adesso il caso è diventato nazionale per l’ignobile violenza verbale e fisica con cui è stata aggredita la 14enne: i genitori di questo branco di disadattati dovrà farsi due domande, come minimo…

Fumo a bordo e pilota preso a pugni: WizzAir, il video dell'incubo ad alta quota | Guarda

L’episodio si è verificato sotto un porticato condominiale, a metà pomeriggio: nel video si vede una ragazzina spinta al muro e alcune coetanee che la minacciano. Non si capisce bene quale sia l’antefatto, ma di certo c’è che le ragazze ce l’hanno con la 14enne: “Guardami in faccia quando ti parlo. Hai capito? Non me ne frega un ca*** delle scuse”. La situazione è poi degenerata mentre un gruppetto di ragazzi e ragazze fomentava la lite e chiedeva la rissa: “Se gliele devi dare, gliele devi dare. Su dai, dagliene uno, uno schiaffo dai, sennò glielo do io”, ha intimato un ragazzo.

Prima le chiacchiere, poi si voltano e li ammazzano sparando alle spalle: Kiev, il video dell'orrore | Immagini forti

La 14enne gli ha risposto a tono: “Vai cogli***, tirami sti capelli. Vediamo che sai fare. Fallo”. A venire alle mani sono però state le tre ragazze, che prima si sono avvicinate minacciosamente e poi hanno fatto partire il primo schiaffo, trasformatosi in un vergognoso massacro. La 14enne è stata infatti buttata a terra e presa a calci e pugni: dopo diverso tempo un ragazzo è riuscito a tirarla via, ma il video ha poi fatto il giro delle chat perugine ed è diventato tristemente noto anche sul web.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.